بعد الخروج من مسابقة الكأس.. جماهير "النصر" تطالب برحيل إدارة "مسلي آل معمر"

وقالت بعض جماهير النصر: إن التوقيت السيئ لقرار إقالة المدرب رودي غارسيا، من أسباب تراجع مستوى اللاعبين الفني، بل زاد من تراجع أداء الفريق، والنتائج أصبحت سيئة أكثر.