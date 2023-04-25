بعد الخروج من مسابقة الكأس.. جماهير "النصر" تطالب برحيل إدارة "مسلي آل معمر"

طالبت جماهير نادي النصر برحيل إدارة مسلي آل معمر، عقب مغادرة الفريق لكأس الملك بالأمس، وضعف آمال الفوز بالدوري.
وخسر النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بنتيجة "1/0" أمام نظيره الوحدة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي 2022/ 2023.
وظهرت جماهير النصر عقب المباراة بالأمس، عبر لقاءات فضائية، وهي في حالة غضب شديد، تطالب برحيل إدارة آل معمر؛ بسبب فشلها فى إدارة الفريق خلال الفترة الماضية.
وقالت بعض جماهير النصر: إن التوقيت السيئ لقرار إقالة المدرب رودي غارسيا، من أسباب تراجع مستوى اللاعبين الفني، بل زاد من تراجع أداء الفريق، والنتائج أصبحت سيئة أكثر.
ويقع النصر بالمركز الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.