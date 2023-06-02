مدرب الاتحاد يكشف الأسباب التي ساعدت الفريق على التتويج بلقب دوري روشن

وتابع: "تشجيع الجماهير كان مهمًّا هذا الموسم؛ إذ كنا نلعب بعامل ملعبنا؛ وهو ما جعلني أشعر في كل مرة نلعب بملعبنا أننا نستطيع تغيير مجريات المباراة بمساعدة جماهيرنا. وخصومنا يعرفون معنى اللعب هنا في ملعبنا؛ فهذا كان أمرًا جيدًا، ولا يمكنني أن أشكرهم بما يكفي، لو كان بإمكاني أن أذهب للمدرجات وأصافح كل مشجع".