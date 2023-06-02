مدرب الاتحاد يكشف الأسباب التي ساعدت الفريق على التتويج بلقب دوري روشن

أوضح البرتغالي نونو سانتو، مدرب الاتحاد، أهم الأسباب التي ساعد فريقه للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/ 2023بعد غياب 13عامًا عن آخر لقب في المسابقة.
وقال المدير الفني البرتغالي في مقطع فيديو، نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على موقع "تويتر": "إذا لم يؤمنوا لا شيء ممكن أولاً. عليك خلق الترابط بين مجموعة اللاعبين، وإيجاد الثقة بينهم وبين الجهاز الفني، وبعدها إيجاد الحلول، لكن إذا لم يؤمنوا فهذا أمر مستحيل. وهذا كان الموضوع الأهم".
وأضاف: "أعتقد أننا خلال الموسم لعبنا مباريات سيئة، وحققنا أيضًا نتائج سيئة، لكن الشيء الأهم أننا أبدينا ردة فعل مباشرة؛ لكي نعود بعد الأداء السيئ، وأيضًا بعد النتيجة السيئة، وهذا يظهر الالتزام والشخصية لدى اللاعبين".
وتابع: "تشجيع الجماهير كان مهمًّا هذا الموسم؛ إذ كنا نلعب بعامل ملعبنا؛ وهو ما جعلني أشعر في كل مرة نلعب بملعبنا أننا نستطيع تغيير مجريات المباراة بمساعدة جماهيرنا. وخصومنا يعرفون معنى اللعب هنا في ملعبنا؛ فهذا كان أمرًا جيدًا، ولا يمكنني أن أشكرهم بما يكفي، لو كان بإمكاني أن أذهب للمدرجات وأصافح كل مشجع".