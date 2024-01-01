مدرب الهلال "خورخي خيسوس" المرشح الأبرز لتدريب المنتخب البرازيلي

أصبح البرتغالي خورخي خيسوس مدرب نادي الهلال، المرشح الأبرز لمسؤولي المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم لتدريب الفريق؛ وفقًا للعديد من التقارير الصحفية.
وأفاد موقع "Onefootball" بأن مسؤولي اتحاد الكرة البرازيلي قد وضعوا العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب؛ أبرزهم خورخي خيسوس، وأبيل فيريرا، ودوريفال جونيور، وجوزيه مورينيو.
وذكرت صحيفة "UOL" أن المنتخب البرازيلي يفكر في التعاقد مع خيسوس؛ إذ أصبح هدفًا رئيسيًّا لتدريب الفريق، خاصة بعد تجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي -الذي كان مرشحًا- لعقده مع ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.
ويحقق خورخي خيسوس منذ توليه قيادة الهلال الفنية في الصيف الماضي، أرقامًا مميزة؛ إذ يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه.
وكان الهلال قد أعاد المدرب البرتغالي صاحب الـ60 عامًا، لتدريب الفريق الصيف الماضي قادمًا من نادي فنربخشة التركي، وسَبَق له خوض تجربة مع الهلال في موسم 2018/ 2019.