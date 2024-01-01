مدرب الهلال "خورخي خيسوس" المرشح الأبرز لتدريب المنتخب البرازيلي

وذكرت صحيفة "UOL" أن المنتخب البرازيلي يفكر في التعاقد مع خيسوس؛ إذ أصبح هدفًا رئيسيًّا لتدريب الفريق، خاصة بعد تجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي -الذي كان مرشحًا- لعقده مع ريال مدريد الإسباني حتى عام 2026.