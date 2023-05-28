"النصر" يجدد مفاوضاته مع "حسام عوار" لاعب "أولمبيك ليون" الفرنسي

كشف "محمد السعدي" مراسل قناة "الكأس" عن تجديد إدارة نادي النصر اتصالاتها مع الجزائري حسام عوار، بعد اقتراب نهاية عقده مع فريقه أولمبيك ليون الفرنسي .

يُذكر أن نادي النصر كان من أبرز الأندية التي كانت تسعى لضم عوار خلال الصيف الماضي، حيث قدمت للاعب عرضًا بلغت قيمته 10 ملايين يورو، لشراء عقد اللاعب .

ووفقًا للسعدي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" فإن النصر يسعى إلى ضم لاعب وسط النادي الفرنسي، ومن المتوقع قبول العرض خلال الأيام القادمة .

ويلعب عوار البالغ من العمر 24 عامًا، في خط الوسط لنادي أولمبيك ليون، وتبلغ القيمة السوقية للاعب بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 15 مليون يورو.

ويحتل النصر وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 64 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الاتحاد "بطل المسابقة".