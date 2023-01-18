نجوم الكرة الإيطالية يشعلون حماس الجمهور في "لقاء الأساطير" بليالي الدرعية

احتضنت الدرعية التاريخية اليوم الأربعاء ، "لقاء الأساطير"، الذي أقيم لأول مرة في "'ليالي الدرعية" ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية، بمشاركة 10 من أشهر نجوم الكرة الإيطالية، وسط حضور وحماس جماهيري عريض.
واحتفلت الجماهير بنجوم الكرة الإيطالية التي حضرت اللقاء، وتبادلوا الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية، والتوقيع على الكرة والملابس والشعارات التي حملها الجمهور فرحاً بمقابلة النجوم، حيث شكل اللقاء تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم، استعادوا من خلالها ذكريات وأمجاد هؤلاء اللاعبين، الذين حققوا بطولات وألقاباً عديدة على مستوى اللعبة.
وصاحب "لقاء الأساطير" في ليالي الدرعية العديد من الفعاليات، مثل؛ افتتاح متجرين رسميين للناديين الإيطاليين؛ إي سي ميلان وإنتر ميلان بالدرعية، يتيحا للجماهير شراء المنتجات الرسمية الخاصة بالناديين العريقين، وأبرزها قمصان الفريق الأول لكرة القدم، كما شهد اللقاء تقديم مقطوعات موسيقية بأجمل الألحان وأعذب الأنغام العربية عبر سماعات موزعة في أرجاء الفعالية وسط أجواء شتوية مميزة.
وشارك في اللقاء كل من؛ فرانشيسكو توتي، وأليساندرو دل بييرو، وروداريو ماركولين، واللاعب نيكولا فينتولا، وفنسنت كانديلا، إلى جانب لويجي دي بياجو، وأليساندرو ماتري، واللاعب كريستيان فييري، إضافة إلى ديميتريو ألبرتيني، وجانلوكا زامبرو.
وتأتي استضافة موسم الدرعية بنسخته الثانية نجوم الكرة الإيطالية والعديد من النجوم في الألعاب الرياضية المختلفة في إطار تعزيز مكانة الدرعية كأحد أبرز المواقع التراثية والتاريخية والسياحية والترفيهية في العالم، وتأكيد قدرة المملكة على استضافة البطولات الرياضية والمناسبات الإقليمية والعالمية في شتى المجالات، حيث يستهدف الموسم الزوار من داخل المملكة وخارجها.