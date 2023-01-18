نجوم الكرة الإيطالية يشعلون حماس الجمهور في "لقاء الأساطير" بليالي الدرعية

واحتفلت الجماهير بنجوم الكرة الإيطالية التي حضرت اللقاء، وتبادلوا الحديث معهم، والتقاط الصور التذكارية، والتوقيع على الكرة والملابس والشعارات التي حملها الجمهور فرحاً بمقابلة النجوم، حيث شكل اللقاء تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم، استعادوا من خلالها ذكريات وأمجاد هؤلاء اللاعبين، الذين حققوا بطولات وألقاباً عديدة على مستوى اللعبة.