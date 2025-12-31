الكشف عن قائمة الأخضر الأولمبي المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23.. تعرف عليها

ويفتتح “أخضر تحت 23 عامًا” مساء يوم غدٍ الخميس تدريباته، تحضيرًا لمنافسات مجموعته الأولى التي ستُقام في جدة.

من جهتها، قدمت إدارة المنتخبات الوطنية شكرها للأندية على تعاونها وتجاوبها بالسماح للاعبيها المشاركين في البطولة بالانضمام إلى الأخضر تحت 23 عامًا، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى منذ انطلاقها، وتُقام خارج أيام FIFA الرسمية، مثمّنةً التعاون الدائم للأندية مع المنتخبات الوطنية في جميع الاستحقاقات القارية والدولية، الأمر الذي يعكس روح التعاون والدعم المستمر للمنتخبات الوطنية السعودية من قِبل الأندية لتحقيق المنجزات الرياضية.