الكشف عن قائمة الأخضر الأولمبي المشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23.. تعرف عليها

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الإيطالي لويجي دي بياجو، قائمة “الأخضر” للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، والتي تستضيف منافساتها مدينتا الرياض وجدة خلال شهر يناير المقبل.
وتضم قائمة الأخضر (23) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي:
حامد يوسف، تركي بالجوش، مهند اليحيى، محمد عبدالرحمن، عواد دهل، سليمان هزازي، محمد الدوسري، خالد العسيري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، سالم النجدي، ياسين الزبيدي، عبدالملك الجابر، مصعب الجوير، فارس الغامدي، فيصل الصبياني، راكان الغامدي، همام الهمامي، عبدالعزيز العليوة، عبدالرحمن سفياني، ماجد عبدالله، ثامر الخيبري، عبدالله رديف.
ويفتتح “أخضر تحت 23 عامًا” مساء يوم غدٍ الخميس تدريباته، تحضيرًا لمنافسات مجموعته الأولى التي ستُقام في جدة.
من جهتها، قدمت إدارة المنتخبات الوطنية شكرها للأندية على تعاونها وتجاوبها بالسماح للاعبيها المشاركين في البطولة بالانضمام إلى الأخضر تحت 23 عامًا، في البطولة التي تستضيفها المملكة للمرة الأولى منذ انطلاقها، وتُقام خارج أيام FIFA الرسمية، مثمّنةً التعاون الدائم للأندية مع المنتخبات الوطنية في جميع الاستحقاقات القارية والدولية، الأمر الذي يعكس روح التعاون والدعم المستمر للمنتخبات الوطنية السعودية من قِبل الأندية لتحقيق المنجزات الرياضية.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى، إلى جانبه منتخبات فيتنام، الأردن، وقيرغيزستان.