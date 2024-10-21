لاعب الهلال "نيمار ": أشعر بحالة جيدة .. لدينا دائمًا فريق جيد

وشارك "نيمار" مع الأزرق في الدقائق العشر الأخيرة، من مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء اليوم الاثنين.