لاعب الهلال "نيمار ": أشعر بحالة جيدة .. لدينا دائمًا فريق جيد

أبدى لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم، النجم البرازيلي "نيمار" سعادته بالعودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع فريقه، بعد أكثر من عام على غيابه عن الملاعب، بسبب إصابته بـ "الرباط الصليبي".
وقال نجم الهلال، من خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة (إكس) :"أشعر بحالة جيدة ، أنه أمر صعب للغاية، لدي دائمًا فريق جيد، أنا سعيد جدًا.. أنا عدت مرة أخرى".
وشارك "نيمار" مع الأزرق في الدقائق العشر الأخيرة، من مباراة فريقه أمام العين الإماراتي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة، مساء اليوم الاثنين.
وحقق الهلال السعودي فوزًا مثيرًا خارج ملعبه على العين الإماراتي 5-4 ، اليوم الاثنين على ملعب هزاع بن زايد في العين، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري.