"مسعد" و"جابر" يعلنان التحدي: لا بديل عن كأس العرب للشباب

عُقد اليوم السبت، المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب 2022، التي تجمع بين منتخبي السعودية ومصر مساء غد الأحد على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية، وتنطلق في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي.