خلال زيارته لمعسكر المنتخب.. "الزغيبي" يطالب اللاعبين ببذل الجهد والعمل على تحقيق الأهداف

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب، الذي يقام في المنطقة الشرقية، حيث يستعد للمشاركة في بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 18 وحتى 26 /4/ 2024م.
وتحدث "الزغيبي" خلال اجتماعه باللاعبين وبحضور الأجهزة الفنية والإدارية والطبية عن أهمية التركيز والحرص على تطبيق تعليمات الجهاز الفني والإداري، خصوصاً وأن هذه المرحلة تتطلب بذل الجهد والعمل على تحقيق الأهداف التي تؤكد جاهزية الأخضر والاستعداد للاستحقاقات القادمة.
وقدم "الزغيبي" شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت بالانضباطية والروح العالية من خلال تطبيق جميع التعليمات، والتي ستنعكس إيجابياً على إعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة، وأكد ثقته الكبيرة بأن هؤلاء اللاعبين قادرون بإذن الله على تحقيق الطموحات بالتحليق بلعبة الكرة الطائرة.
يُذكر أن الأخضر الشاب سيقيم مرحلة الإعداد الثانية خلال الفترة من 21 إلى 29 مارس الجاري في الخبر، ثم يقيم معسكراً خارجياً في مصر في شهر أبريل القادم.