خلال زيارته لمعسكر المنتخب.. "الزغيبي" يطالب اللاعبين ببذل الجهد والعمل على تحقيق الأهداف

زار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي لدرجة الشباب، الذي يقام في المنطقة الشرقية، حيث يستعد للمشاركة في بطولة الألعاب الخليجية التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 18 وحتى 26 /4/ 2024م.