رابطة المقاتلين المحترفين تعلن اكتمال بطاقة النزالات لـ"معركة العمالقة" في الرياض

وفي نزال آخر على اللقب العالمي سيلتقي بطل العالم للوزن المتوسط جوني إبلن مع البريطاني فابيان إدواردز في نزال إعادة بعد مواجهتهما في 2023، التي انتهت بفوز إبلن بالضربة القاضية الفنية. وستشهد بطاقة النزال أيضًا مواجهة بين الأمريكي آي جي مكاي، بطل العالم السابق لوزن الريشة، مع المقاتل الإيرلندي الشاب بول هيوز، في نزال سيكون اختبارًا حقيقيًّا لهيوز.