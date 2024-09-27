رابطة المقاتلين المحترفين تعلن اكتمال بطاقة النزالات لـ"معركة العمالقة" في الرياض

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) اكتمال بطاقة النزالات للحدث الكبير المنتظر "معركة العمالقة"، الذي سيقام بالعاصمة الرياض 19 أكتوبر القادم.
ويجمع النزال الرئيسي لفئة وزن الريشة السويسري حسين قادماجوماييف والألماني زافر محسن. والحدث الرئيسي سيشهد مواجهة بين نجم الفنون القتالية المختلطة (MMA) فرانسيس نغانو، وبطل الوزن الثقيل في PFL لعام 2023 البرازيلي رينان فيريرا؛ وذلك للمنافسة على لقب بطولة السوبر الجديد للرابطة. فيما سيشهد العرض نزالا ًمشتركًا للمنافسة على لقب بطلة العالم للسيدات؛ إذ ستواجه كريس سايبورغ منافستها لاريسا باتشيكو، بطلة رابطة PFL لفئتين من الوزن، في نزال مرتقب يحدد من هي أعظم مقاتلة في تاريخ الفنون القتالية المختلطة.
وفي نزال آخر على اللقب العالمي سيلتقي بطل العالم للوزن المتوسط جوني إبلن مع البريطاني فابيان إدواردز في نزال إعادة بعد مواجهتهما في 2023، التي انتهت بفوز إبلن بالضربة القاضية الفنية. وستشهد بطاقة النزال أيضًا مواجهة بين الأمريكي آي جي مكاي، بطل العالم السابق لوزن الريشة، مع المقاتل الإيرلندي الشاب بول هيوز، في نزال سيكون اختبارًا حقيقيًّا لهيوز.
ونزال البطاقة الرئيسية سيجمع حسين قادماجوماييف ضد زافر محسن في وزن الريشة. ويحمل قادماجوماييف سجلاً احترافيًّا، يبلغ 11 فوزًا وخسارة واحدة، مع سجل هواة رائع، بلغ 12-0؛ ما جعله من أبرز المواهب الصاعدة في فئة وزن الريشة. ويتميز في مسيرته الاحترافية بتحقيقه 6 انتصارات بالضربة القاضية، و4 أخرى بالاستسلام؛ ما يجعله منافسًا خطيرًا.