في نسخته الأولى.. سباق وفعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن على القناة الرياضية السعودية

يواكب سباق وفعاليات وأنشطة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن ، في نسخته الأولى ، بث مباشر على القناة الرياضية السعودية ، يتجاوز الـ 12 ساعة يومياً ، من موقع الحدث بالجنادرية .
ويبث برنامج " نواميس العرب " من الجنادرية ، تحت إشراف فريق عمل يتجاوز الـ 80 شخصاً، برئاسة رئيس التحرير عبد الرحمن الحصيني ، والإعداد لكل من "نورة الغريب ، سارة الخليف وراشد المسبحي "، فيما يقدم البرنامج عبد العزيز الحميد وعبد الرحمن العابسي ، والإخراج لـ "أسامة الهواري" .
كما يقدم طاقم العمل برنامج "خط النهاية" من تقديم عبد الله بن رفعان ، وبرنامج "من الجنادرية" تقديم فواز الشريف .
الجدير بالذكر أن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى ، يحظى بحضور إعلامي كبير محلي وخارجي، حيث يقام خلال شهر فبراير 2024 " الجاري"، وذلك على أرض ميدان الجنادرية بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من (70) مليون ريال.