في نسخته الأولى.. سباق وفعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن على القناة الرياضية السعودية

الجدير بالذكر أن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى ، يحظى بحضور إعلامي كبير محلي وخارجي، حيث يقام خلال شهر فبراير 2024 " الجاري"، وذلك على أرض ميدان الجنادرية بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من (70) مليون ريال.