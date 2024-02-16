رياضة

في نسخته الأولى.. سباق وفعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن على القناة الرياضية السعودية

بث مباشر يتجاوز الـ 12 ساعة يومياً
في نسخته الأولى.. سباق وفعاليات مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن على القناة الرياضية السعودية

يواكب سباق وفعاليات وأنشطة مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن ، في نسخته الأولى ، بث مباشر على القناة الرياضية السعودية ، يتجاوز الـ 12 ساعة يومياً ، من موقع الحدث بالجنادرية .

ويبث برنامج " نواميس العرب " من الجنادرية ، تحت إشراف فريق عمل يتجاوز الـ 80 شخصاً، برئاسة رئيس التحرير عبد الرحمن الحصيني ، والإعداد لكل من "نورة الغريب ، سارة الخليف وراشد المسبحي "، فيما يقدم البرنامج عبد العزيز الحميد وعبد الرحمن العابسي ، والإخراج لـ "أسامة الهواري" .

كما يقدم طاقم العمل برنامج "خط النهاية" من تقديم عبد الله بن رفعان ، وبرنامج "من الجنادرية" تقديم فواز الشريف .

الجدير بالذكر أن مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الأولى ، يحظى بحضور إعلامي كبير محلي وخارجي، حيث يقام خلال شهر فبراير 2024 " الجاري"، وذلك على أرض ميدان الجنادرية بمدينة الرياض، بمشاركة مجموعة كبيرة من ملاك الهجن من جميع أنحاء العالم، وبمجموع جوائز أكثر من (70) مليون ريال.

الجنادرية
مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن
القناة الرياضية السعودية

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