تشارك في بطولة قفز الحواجز.. السعودية "سارة القحطاني": أنا فارسة أتحدى نفسي والأخرين

شاركت الفارسة السعودية، سارة القحطاني، في عدد من أشواط الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، ووضعت ثلاثة أهداف لتحقيقها، في المرة الأولى للمشاركة، الثانية للمنافسة، والثالثة لتحقيق مركز متقدم، وقالت: "أتحدى نفسي والأخرين وسعيدة وراضية بكل ما قدمت".
وأضافت في تصريح لها: "ليست مشاركتي الأولى في هذه البطولة، وأعترف أني أنتظر نسخ "قفز السعودية"، خاصة لأنها تجمع التنظيم الاحترافي، الميدان الأصعب، والمشاركين المصنفين الكبار حول العالم".
وامتطت القحطاني (20 عاماً) الخيل لأول مره قبل أن تكمل ستة أعوام من عمرها، وقالت: "أحببت الخيل وأنا طفلة صغيرة، لكني بدأت الخوض في ميادين قفز الحواجز وعمري 12 عامًا، شكراً لعائلتي الجميلة، فالفضل بعد الله لهم فيما وصلت أليه اليوم".
وأضافت: "أول بطولة محلية شاركت فيها عام 2019 فيما ظهرت لأول مرة في الميادين الدولية عبر بطولة كأس الدرعية لقفز الحواجز عام 2020، وفي نفس العام شاركت في بطولة محلية للشباب (تحت 18 عاماً) وبفضل الله تفوقت على الجميع بجمع النقاط، كنت الفارسة الوحيدة أمام 20 فارسًا، ونلت المركز الأول بحاجز 1.20 و1.25 متر".
وقدمت القحطاني شكرها للاتحاد السعودي للفروسية لتنظيمه واستضافته البطولات الكبرى، وقالت: "البطولات الكبيرة منحتنا ثقة في أنفسنا، ثقة كبيرة، نشاهد ونحتك بأفضل فرسان العالم، وهذه نعمة أتمها الله علينا بوجود قيادة حكيمة رشيدة منحت المرأة السعودية حقوقها في كافة المجالات، ومنها الرياضة".