تشارك في بطولة قفز الحواجز.. السعودية "سارة القحطاني": أنا فارسة أتحدى نفسي والأخرين

شاركت الفارسة السعودية، سارة القحطاني، في عدد من أشواط الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، ووضعت ثلاثة أهداف لتحقيقها، في المرة الأولى للمشاركة، الثانية للمنافسة، والثالثة لتحقيق مركز متقدم، وقالت: "أتحدى نفسي والأخرين وسعيدة وراضية بكل ما قدمت".