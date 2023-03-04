رياضة

في نصف نهائي بطولة NSDF الدولية.. أخضر الصالات يواجه اليابان

المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات
المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات
سبق
سبق

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، غدًا الأحد، نظيره اليابان، على صالة أرينا في بتايا في نصف نهائي بطولة NSDF الدولية المقامة في مملكة تايلاند.

وأنهى أخضر الصالات، اليوم السبت، تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي تحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال إيقاف خطورة الفريق المنافس واستغلال نقاط ضعفه، قبل أن تُختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الصالة وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.

وكان أخضر الصالات قد تأهل إلى نصف النهائي بعد حصوله على بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة B.

تايلاند
المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات
بطولة NSDF الدولية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org