في نصف نهائي بطولة NSDF الدولية.. أخضر الصالات يواجه اليابان

وأنهى أخضر الصالات، اليوم السبت، تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الصالة التي تحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (الإسباني) أندريو بلازا، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها المباراة من خلال إيقاف خطورة الفريق المنافس واستغلال نقاط ضعفه، قبل أن تُختتم التدريبات بإقامة مناورة على كامل الصالة وذلك بمشاركة جميع اللاعبين.