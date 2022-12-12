بعد الخروج "المؤلم" من بطولة كأس العالم "نيمار": "رودريجو" سيجلب الكأس للبرازيل مستقبلاً

عقب خروج المنتخب البرازيلي من منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، نشر نيمار، نجم "السيليساو"، حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب .
وعبر تطبيق "انستغرام" بث نيمار أجزاءً من حوارات مع قائد المنتخب تياجو سيلفا وماركينيوس ورودريجو.
وكتب نيمار صاحب الـ30 عامًا: «بدون الحصول على إذن منهم، لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين».
وخسر المنتخب البرازيلي 2-4 بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، حيث أهدر ماركينيوس ورودريجو ركلتيهما.
ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جيرمان: «ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك، أنا معك دائمًا، أنت تعلم هذا».
فيما كتب نيمار لرودريجو لاعب ريال مدريد إنه نجم وأنه في يوم ما سيجلب الكأس للبرازيل.