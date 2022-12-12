رياضة

بعد الخروج "المؤلم" من بطولة كأس العالم "نيمار": "رودريجو" سيجلب الكأس للبرازيل مستقبلاً

بعد الخروج "المؤلم" من بطولة كأس العالم "نيمار": "رودريجو" سيجلب الكأس للبرازيل مستقبلاً
سبق
سبق

عقب خروج المنتخب البرازيلي من منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، نشر نيمار، نجم "السيليساو"، حوارات خاصة مع بعض زملائه بالمنتخب .

وعبر تطبيق "انستغرام" بث نيمار أجزاءً من حوارات مع قائد المنتخب تياجو سيلفا وماركينيوس ورودريجو.

وكتب نيمار صاحب الـ30 عامًا: «بدون الحصول على إذن منهم، لكي تتمكنوا من رؤية كم أردنا الفوز باللقب وكم كنا متكاتفين».

وخسر المنتخب البرازيلي 2-4 بركلات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي، حيث أهدر ماركينيوس ورودريجو ركلتيهما.

ولم يلق نيمار باللوم على الثنائي، وكتب لماركينيوس، زميله بفريق باريس سان جيرمان: «ركلة ترجيح لن تغير رأيي بك، أنا معك دائمًا، أنت تعلم هذا».

فيما كتب نيمار لرودريجو لاعب ريال مدريد إنه نجم وأنه في يوم ما سيجلب الكأس للبرازيل.

المنتخب البرازيلي
نيمار
كأس العالم FIFA قطر 2022
رودريجو

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org