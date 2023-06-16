المغرب بطلاً لكأس العرب لكرة قدم الصالات 2023

تُوج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 في نسختها السابعة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي؛ وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الكويتي (7-1) اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة.
وأقيمت المباراة وسط حضور رسمي، تقدمهم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ محافظة جدة، ومعالي نائب وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية الأستاذ بدر بن عبدالرحمن القاضي.
أهداف المنتخب المغربي سجلها كل من: إسماعيل أمزال، سفيان شعراوي، يوسف جواد، خالد بو زيد، سفيان بريط، رضا الخياري ولاعب المنتخب الكويتي سليمان العمران (هدف عكسي بمرمى فريقه).