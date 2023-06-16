المغرب بطلاً لكأس العرب لكرة قدم الصالات 2023

تُوج منتخب المغرب بلقب بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023 في نسختها السابعة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي؛ وذلك عقب فوزه في المباراة النهائية على نظيره المنتخب الكويتي (7-1) اليوم الجمعة على صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة.