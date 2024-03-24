"أتليتكو مدريد" يناقش عروضًا من أندية سعودية لضمّ "رودريغو دي بول"

أبدى مسؤولو نادي أتليتكو مدريد الإسباني انفتاحهم للعروض المقدمة من الدوري السعودي للتعاقد مع الأرجنتيني "رودريغو دي بول" لاعب وسط الفريق.
وتفصيلًا: أفادت صحيفة "elnacional" بأن العديد من الأندية السعودية مهتمّة باللاعب الأرجنتيني، ولكن النادي الأهلي هو أكثر الأندية التي تسعى لضمّه بالصيف المقبل؛ حيث يجهز عرضًا بقيمة 30 مليون يورو.
وأشارت ذات الصحيفة إلى أن "إنريكي سيريزو" رئيس النادي الإسباني سيكون على استعداد لدراسة المقترحات المقدمة لـ"دي بول" إذا كانت مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية.
وحاول مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع "رودريغو دي بول"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات لم تكمل.
وانضمّ "رودريغو دي بول" البالغ من العمر 29 عامًا، إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.