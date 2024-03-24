"أتليتكو مدريد" يناقش عروضًا من أندية سعودية لضمّ "رودريغو دي بول"

وانضمّ "رودريغو دي بول" البالغ من العمر 29 عامًا، إلى أتليتكو مدريد في 2021، قادمًا من أودينيزي الإيطالي، الذي لعب له في الفترة من 2017، وحتى 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 30 مليون يورو.