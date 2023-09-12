الحكم العالمي"الطريفي" يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

ويعتبر الحكم السعودي العالمي أمين الطريفي، من الحكام المميزين، حيث سبق وأن شارك في العديد من البطولات العالمية والقارية، وقدم خلالها مستوى أكثر من رائع، لما يمتلك من الخبرة في هذا المجال .