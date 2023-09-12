الحكم العالمي"الطريفي" يشارك في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس

يغادر غداً الأربعاء، الحكم العالمي أمين الطريفي، إلى العاصمة طوكيو، للمشاركة في تحكيم التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وبمشاركة ثمان منتخبات، وستقام البطولة خلال الفترة من 15 إلى 25 سبتمبر الجاري .
ويعتبر الحكم السعودي العالمي أمين الطريفي، من الحكام المميزين، حيث سبق وأن شارك في العديد من البطولات العالمية والقارية، وقدم خلالها مستوى أكثر من رائع، لما يمتلك من الخبرة في هذا المجال .
ومن جهته قدم الطريفي شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي على دعمه واهتمامه وتوفير جميع الإمكانيات لجميع اللجان، ومن ضمنها لجنة الحكام.