بطولة آسيا 2023.. محطات تستحق المتابعة في الدور قبل النهائي

47 عاماً مضت على آخر ظهور لمنتخب إيران على منصات التتويج، منذ أن حققت اللقب في العام 1976 على حساب الكويت 1-0 في طهران، ومنذ ذلك الحين لم تصعد إيران إلى المشهد الختامي من المسابقة، على الرغم من أنها تشكل قوة كروية كبيرة في القارة.