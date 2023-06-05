"المسحل" يرفع الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة إطلاق سموه مشروع الاستثمار الرياضي

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل أسمى آيات الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة القدم السعودية، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمناسبة إطلاق سموه مشروع الاستثمار الرياضي والتخصيص للأندية الرياضية والذي يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
وقال المسحل إن إطلاق هذا المشروع التاريخي يعكس الدعم السخي واللامحدود من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله -، للقطاع الرياضي والذي حقق العديد من الإنجازات خلال السنوات الأخيرة بفضل هذا الاهتمام والدعم الكبيرين.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن إطلاق هذا المشروع الرياضي الضخم يأتي امتدادًا للخطوات الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات نحو الوصول لمستهدفات رؤية 2030، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيخطو بالرياضة السعودية بشكل عام وبكرة القدم على وجه الخصوص نحو آفاق جديدة إلى العالمية.