"المسحل" يرفع الشكر والتقدير للقيادة بمناسبة إطلاق سموه مشروع الاستثمار الرياضي

وأكد رئيس الاتحاد السعودي أن إطلاق هذا المشروع الرياضي الضخم يأتي امتدادًا للخطوات الكبيرة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات نحو الوصول لمستهدفات رؤية 2030، لافتًا إلى أن هذا المشروع سيخطو بالرياضة السعودية بشكل عام وبكرة القدم على وجه الخصوص نحو آفاق جديدة إلى العالمية.