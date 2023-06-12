اليوم انطلاق مباريات ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات

ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفائز من مباراة المنتخب السعودي والمغرب مع الفائز من مباراة ليبيا ولبنان، فيما يلتقي الفائز من مباراة مصر والكويت مع الفائز من مباراة الجزائر مع العراق، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.