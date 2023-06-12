اليوم انطلاق مباريات ربع نهائي كأس العرب لكرة الصالات

تنطلق، يوم الثلاثاء، منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات التي تحتضنها مدينة جدة خلال الفترة من 6-16 يونيو الجاري.
وتُقام اليوم مباريات الدور ربع النهائي، حيث يلتقي منتخبنا السعودي أمام شقيقه المغربي تسبقها مباراة ليبيا مع لبنان، فيما يلتقي المنتخب المصري مع شقيقه الكويتي، لتختتم مباريات الدور بمواجهة تجمع بين الجزائر مع العراق.
ومن المقرر أن تُقام مباراتا الدور نصف النهائي غدًا الأربعاء، حيث يلتقي الفائز من مباراة المنتخب السعودي والمغرب مع الفائز من مباراة ليبيا ولبنان، فيما يلتقي الفائز من مباراة مصر والكويت مع الفائز من مباراة الجزائر مع العراق، على أن تُقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل.