في مدينة هاربين.. "ابن جلوي" يشارك في اجتماع لجنة التنسيق الآسيوية في الصين

شارك نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، عضو لجنة التنسيق في المجلس الأولمبي الآسيوي، في اجتماعات دورة الألعاب الآسيوية الشتوية التاسعة (هاربين2025) التي عقدت في مدينة هاربين الصينية.