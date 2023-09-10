بـ"ذايدة عذبه".. إنجاز سعودي جديد.. لسباقات الجياد العربية الأصيلة

حققت إسطبلات عذبه للسباقات، العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، إنجازاً سعودياً جديداً بتحقيقها كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بنسخته الخامسة لسباقات الجياد العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" عبر الفرس "ذايدة عذبه" إنتاج عذبه للسباقات، محققة انتصارها الرابع من أربع مشاركات في سجلها السباقي لمسافة 1600 متر، كما حل ثانياً بفارق عشرة أطوال الجواد (آب ستارت كرو) للسيدة (ل . ريفيس) في ميدان هايدوك بارك بالمملكة المتحدة.
الجدر بالذكر أن عذبه للسباقات حققت كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك 4 مرات على التوالي بنسخته الثانية والثالثة والرابعة عبر الفرس "شموس عذبة " إنتاج عذبه للسباقات في عام 2018 والفرس "بيان عذبه" إنتاج عذبه للسباقات في عام 2021 - 2022 للمرة الرابعة على التوالي.
وتتصدر عذبه للسباقات حاليًا قائمة الملاك في المملكة المتحدة ولديها أعلى تصنيف للجياد العربية الأصيلة في المملكة المتحدة لأكليل عذبه إنتاج عذبه للسباقات والعائدة له.