بـ"ذايدة عذبه".. إنجاز سعودي جديد.. لسباقات الجياد العربية الأصيلة

حققت إسطبلات عذبه للسباقات، العائدة للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، إنجازاً سعودياً جديداً بتحقيقها كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك بنسخته الخامسة لسباقات الجياد العربية الأصيلة "الفئة الثالثة" عبر الفرس "ذايدة عذبه" إنتاج عذبه للسباقات، محققة انتصارها الرابع من أربع مشاركات في سجلها السباقي لمسافة 1600 متر، كما حل ثانياً بفارق عشرة أطوال الجواد (آب ستارت كرو) للسيدة (ل . ريفيس) في ميدان هايدوك بارك بالمملكة المتحدة.