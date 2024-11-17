بعد أنباء التعاقد مع "نيمار".. رئيسة بالميراس البرازيلي ترد: "لسنا عيادة طبية"

سخّرت ليلى بيريرا رئيسة نادي بالميراس البرازيلي من إمكانية تعاقدها مع نجم الهلال نيمار دا سيلفا، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانضمام إلى صفوف النادي.
وقالت رئيس نادي بالميراس لشبكة "VIVA SPORT" البرازيلية: إن ناديها ليس عيادة طبية كي يتعاقد مع نيمار.
وأضافت: "نيمار لاعب رائع؛ ولكننا نُبرم الصفقات لنستفيد منها، ونتعاقد مع اللاعب الذي يستطيع المشاركة فور انضمامه للفريق".
ووفق ما نشره اليوم موقع "روسيا اليوم"؛ فقد ارتبط اسم نيمار بالرحيل إلى سانتوس البرازيلي بعد نهاية عقده مع الهلال في صيف 2025.
يُذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط توقعات بصفقة مدوية ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم، كما تعرض لإصابة أخرى في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.