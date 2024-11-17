بعد أنباء التعاقد مع "نيمار".. رئيسة بالميراس البرازيلي ترد: "لسنا عيادة طبية"

يُذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط توقعات بصفقة مدوية ولكن اللاعب البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع منتخب بلاده ضد أوروغواي خلال شهر أكتوبر 2023 بتصفيات كأس العالم، كما تعرض لإصابة أخرى في مباراة الاستقلال الإيراني بالبطولة القارية ليغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع.