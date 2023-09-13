4 أندية سعودية ضمن قائمة أكثر 100 ناد استثمر لبناء فريق جيد.. تعرف عليها

واشتملت القائمة على 4 أندية سعودية، وهي الدولة التي تضم أكبر عدد من الأندية خارج القارة الأوروبية، حيث ضمت الهلال والأهلي والنصر والاتحاد. فجاء الهلال بالقائمة في المركز الثامن عشر، والأول من خارج أوروبا، حيث استثمر النادي السعودي بقيادة نيمار نحو 2.02 مليار ريال برازيلي.