غدًا "أخضر الشاطئية" يواجه لبنان في ثاني مبارياته بكأس العرب

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الشاطئية غدًا الأحد نظيره منتخب لبنان في ثاني مبارياتهما في دوري المجموعات لمنافسات المجموعة A من مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية المقامة حاليًا على كورنيش الحمراء بمدينة جدة.
ميدانيًّا، أنهى (أخضر الشاطئية) اليوم السبت تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الرديف للملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها مباراة غدًا من خلال التركيز، واستغلال نقاط الضعف، وإيقاف مكامن القوة لمنتخب لبنان، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.
ويسعى (أخضر الشاطئية) في المباراة للفوز في الأشواط الأصلية من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل.