غدًا "أخضر الشاطئية" يواجه لبنان في ثاني مبارياته بكأس العرب

ميدانيًّا، أنهى (أخضر الشاطئية) اليوم السبت تحضيراته للمباراة بإجراء حصة تدريبية على الملعب الرديف للملعب الذي سيحتضن مباريات البطولة بقيادة المدرب (البرازيلي) قوقا زلوكوفيك، الذي انتهج الخطة التي سيلعب بها مباراة غدًا من خلال التركيز، واستغلال نقاط الضعف، وإيقاف مكامن القوة لمنتخب لبنان، قبل أن تُختتم الحصة التدريبية بإقامة مناورة على كامل الملعب.