الرياضة الجامعية.. جامعتا الملك فهد والأميرة نورة تتوجان بذهب الشطرنج

حققت جامعتا الملك فهد للبترول والمعادن والأميرة نورة بنت عبدالرحمن بطولتي شطرنج الجامعات للطلاب, والطالبات التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية في افتتاح موسمه الـ15 لبطولاته.
ونالت جامعة الملك فهد للبترول المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية في بطولة الطلاب، التي استضافتها جامعة الباحة وأقيمت منافساتها على مدار 3 أيام بمشاركة 139 لاعباً يمثلون 31 جامعة, فيما نال المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك سعود، وحققت المركز الثالث جامعة أم القرى, ونال لاعبوها الميداليات البرونزية.
وحققت طالبة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اللاعبة مشاعل التميمي المركز الأول وكأس البطولة والميدالية الذهبية, في بطولة الشطرنج للطالبات, التي استضافتها جامعة الملك خالد بأبها, بمشاركة 108 طالبات من 30 جامعة.
ونالت طالبة جامعة حائل اللاعبة شروق الرشيدي المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاءت تالا الوصابي من جامعة طيبة بالمركز الثالث وحققت الميدالية البرونزية.
يذكر أن الموسم الرياضي الـ15 لبطولات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية يتضمن 23 بطولة, 13 منها للطلاب و10 بطولات للطالبات.