الرياضة الجامعية.. جامعتا الملك فهد والأميرة نورة تتوجان بذهب الشطرنج

ونالت جامعة الملك فهد للبترول المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية في بطولة الطلاب، التي استضافتها جامعة الباحة وأقيمت منافساتها على مدار 3 أيام بمشاركة 139 لاعباً يمثلون 31 جامعة, فيما نال المركز الثاني والميداليات الفضية جامعة الملك سعود، وحققت المركز الثالث جامعة أم القرى, ونال لاعبوها الميداليات البرونزية.