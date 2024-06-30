في الحدث الأكبر.. نجوم المملكة جاهزون للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية

يستعد مجموعة من اللاعبين السعوديين للمشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، والذي تستضيف المملكة العربية السعودية نسخته الأولى في الفترة من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، في بوليفارد رياض سيتي، ويشهد مشاركة نخبة اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم.
ويتنافس أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 500 نادي للرياضات الإلكترونية في 22 بطولة لأشهر الألعاب ذات الشعبية الكبيرة في مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ومن ضمن هؤلاء المحترفين مجموعة من اللاعبين السعوديين الذين نجحوا في حجز مقاعدهم للمشاركة في الحدث التاريخي وتمثيل المملكة أمام جماهيرهم وعائلاتهم وأصدقائهم.
إبراهيم العلي المعروف باسم "Quartz" هو لاعب محترف في لعبة Overwatch 2 ويلعب للفريق السعودي Twisted Minds، وعبّر عن سعادته بكونه جزءًا من الحدث وعن كونها لحظة مميزة على الصعيد الشخصي.
ومع اقتراب موعد انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية الذي سيقام في بوليفارد رياض سيتي يوم 3 يوليو ويمتد لثمانية أسابيع، تستعد مدينة الرياض لتكون وجهة عالمية لعشاق الرياضات الإلكترونية، حيث يتابع المشجعون منافسات أهم اللاعبين والأندية المفضلة لديهم عبر مجموعة من البطولات في أشهر الألعاب يصل مجموع جوائزها إلى أكثر من 60 مليون دولار والذي يعد أعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية. كما سيستمتع الزوّار بالعديد من الفعاليات والأنشطة والعروض التفاعلية التي تناسب جميع الأعمار وتقدم مزيجًا بين الجوانب الرياضية والترفيهية والتعليمية والثقافية والإبداعية.