"الاتحاد" يقرر الاستغناء عن ثنائي الفريق "كادش" و"العمري" بالميركاتو الصيفي المقبل

وتعاقد الاتحاد مع حسن كادش صاحب الـ31 عامًا في صيف 2023 قادمًا من نادي التعاون؛ بينما انتقل صالح العمري للعميد قادمًا من صفوف نادي أبها الموسم الماضي أيضًا.