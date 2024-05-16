"الاتحاد" يقرر الاستغناء عن ثنائي الفريق "كادش" و"العمري" بالميركاتو الصيفي المقبل

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد قررت الاستغناء عن لاعبين بالفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتفصيلًا، أفادت قناة "الكأس" القطرية بأن إدارة الاتحاد أبلغت ثنائي الفريق حسن كادش، وصالح العمري، بأن الموسم الحالي هو الأخير لهما؛ مشيرة إلى أن مسؤولي الاتحاد أبلغوا اللاعبين بالبحث عن عروض احترافية في أندية أخرى بالموسم الجديد.
وتعاقد الاتحاد مع حسن كادش صاحب الـ31 عامًا في صيف 2023 قادمًا من نادي التعاون؛ بينما انتقل صالح العمري للعميد قادمًا من صفوف نادي أبها الموسم الماضي أيضًا.
وذكرت قناة "الكأس" أن إدارة نادي الاتحاد قررت أن الموسم الحالي هو الأخير للدولي المصري أحمد حجازي؛ إذ قررت بيع المدة المتبقية من عقده هذا الصيف.
ويعيش الاتحاد (حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي) موسمًا سيئًا؛ فقد ودع كل البطولات التي شارك بها، ليخرج بموسم صفري، بالإضافة لوقوعه في المركز الخامس في الدوري السعودي برصيد 50 نقطة فقط.