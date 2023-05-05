"دياز": هدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة.. "البليهي": سنبذل جهدنا من أجل العودة بالكأس

وتابع: اعتدنا اللعب خارج الأرض، خصوصًا في هذه البطولة، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، تركيزنا منصب حاليًا على خوض المباراة النهائية، ولدينا القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية المتوقعة في مباراة الغد .