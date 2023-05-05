"دياز": هدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة.. "البليهي": سنبذل جهدنا من أجل العودة بالكأس

أكد رامون دياز، أن فريق الهلال هو كبير آسيا، بدليل الألقاب الآسيوية التي حصل عليها، وهدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة.
وجاء حديث المدير الفني لفريق الهلال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال آسيا 2022.
وأضاف: الأرقام والنتائج القديمة ليس لها أي دلالة على ما يحصل في الغد من نتائج، ونحن جاهزون لخوض مباراة الغد، وسنحاول الابتعاد عن الأخطاء.
وتابع: اعتدنا اللعب خارج الأرض، خصوصًا في هذه البطولة، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات، تركيزنا منصب حاليًا على خوض المباراة النهائية، ولدينا القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية المتوقعة في مباراة الغد .
وأردف: نعرف فريق "أوراوا" جيدًا، خصوصًا أنه قوي في الجوانب الدفاعية، وسنحاول اختراق دفاع منافسنا بالكثافة الهجومية، غياب "سالم الدوسري وسلمان الفرج" لم يكن منتظرًا، ولكن لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على التعويض والأداء الجيد.
من جانبه قال مدافع الهلال علي آل بليهي: سنظهر بشكل مختلف عن مباراة الذهاب، وقادرون على التعويض وتقديم الأداء الجيد، الهدف كان من أخطائنا، ومن ناحية مباراة الغد سيكون لكل حادث حديث.
وتابع: عملنا لمدة أسبوع مع الجهاز الفني على الاستعداد لهذه المباراة جيداً، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق اللقب، نحن أبطال آخر نسخة من دوري أبطال آسيا، وسنبذل جهدنا من أجل العودة بالكأس غداً من أرض سايتاما.