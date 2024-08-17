رياضة
الرئيس الذهبي للهلال "ابن نافل": كأس الدرعية للسوبر السعودي مجدٌ جديدٌ وبلوغ البطولة الـ70
عقب تتويج الأزرق عبر بوابة النصر
أبدى فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال "الرئيس الذهبي"، سعادته بتتويج فريقه الكروي الأول بكأس الدرعية للسوبر، ووجَّه رسالة إلى جماهير فريقه.
وتُوِّج الهلال بقلب كأس الدرعية للسوبر السعودي بفوزه على النصر (4-1) على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها أمس السبت.
وقال فهد بن نافل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "كأس الدرعية للسوبر السعودي مجدٌ جديد، يضيف به الهلال البطولة الـ70 لخزائن الذهب. عمق التاريخ يصافح الهلال مجددًا في أبها".
وأتم: "ألف مبروك لجماهيرنا وأبطالنا. بداية موسم نستهله بالذهب. خطوة أولى في بداية مشوار موسم، المرجو فيه استمرار تكاتف جماهيرنا مع أبطالنا، ودعم كل فرد ضمن المجموعة؛ لمواصلة رحلة الأمجاد".