الرئيس الذهبي للهلال "ابن نافل": كأس الدرعية للسوبر السعودي مجدٌ جديدٌ وبلوغ البطولة الـ70

وأتم: "ألف مبروك لجماهيرنا وأبطالنا. بداية موسم نستهله بالذهب. خطوة أولى في بداية مشوار موسم، المرجو فيه استمرار تكاتف جماهيرنا مع أبطالنا، ودعم كل فرد ضمن المجموعة؛ لمواصلة رحلة الأمجاد".