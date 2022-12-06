"الفيصل" يهنئ منتخب المغرب: "مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة"

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المدينة التعليمية في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.