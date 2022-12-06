"الفيصل" يهنئ منتخب المغرب: "مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة"

قدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة التهاني والتبريكات للمنتخب المغربي بمناسبة بلوغه دور ربع نهائي بطولة كأس العالم قطر2022 .
ونشر وزير الرياضة تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية.. مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة".
وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء في اللقاء الذي أُقيم على ملعب المدينة التعليمية في اليوم الأخير من مباريات ثمن النهائي.