رياضة
"النصر" يوافق على إعارة عبدالمجيد الصليهم إلى "العلا"
وافقت إدارة نادي النصر على إعارة لاعب الوسط عبدالمجيد الصليهم إلى نادي العلا لمدة موسم واحد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورحب نادي العلا بلاعبه الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "عبدالمجيد الصليهم.. أهلًا بك بين النمور العربية".
ويأتي انتقال الصليهم إلى نادي العلا، الصاعد حديثًا إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر السعودي، إضافة إلى عدم ضمه للمعسكر الإعدادي الذي أقيم في النمسا والبرتغال وإسبانيا.
وكان الصليهم قد انضم إلى النصر في صيف 2020 قادمًا من الشباب في صفقة انتقال مجاني، وخاض بقميص "العالمي" 122 مباراة رسمية سجل خلالها 7 أهداف وصنع 6 أخرى، ليترك بصمة واضحة في خط الوسط على مدار أربعة مواسم.