"النصر" يوافق على إعارة عبدالمجيد الصليهم إلى "العلا"

ويأتي انتقال الصليهم إلى نادي العلا، الصاعد حديثًا إلى دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، بعد خروجه من حسابات المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، الذي استبعده من قائمة الفريق المشاركة في كأس السوبر السعودي، إضافة إلى عدم ضمه للمعسكر الإعدادي الذي أقيم في النمسا والبرتغال وإسبانيا.