الرياض تستضيف أولى جولات بطولة دراق السعودية

انطلقت، يوم أمس الأربعاء، على مضمار السرعة في ميدان ديراب، منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية تويوتا دراق 2024، والتي تستمر خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر الجاري، بتنظيم وإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والشريك الاستراتيجي البنك السعودي للاستثمار بالتعاون مع وزارة الرياضة.