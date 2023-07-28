"شكرًا" يفوز بأغلى أشواط الحفل الـ22 من موسم سباقات الطائف

حسم الجواد "شكرًا"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أغلى أشواط الحفل الـ22 من موسم سباقات الطائف، الذي أقيم مساء اليوم، محتلاً المركز الأول في سباق مسافته 2000 متر على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية.