"شكرًا" يفوز بأغلى أشواط الحفل الـ22 من موسم سباقات الطائف

حسم الجواد "شكرًا"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أغلى أشواط الحفل الـ22 من موسم سباقات الطائف، الذي أقيم مساء اليوم، محتلاً المركز الأول في سباق مسافته 2000 متر على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في الحوية.
وشمل الحفل، الذي انطلق عصرًا، 9 أشواط متنوعة التصنيفات والدرجات لمختلف الفئات والأعمار، ووصل مجموع جوائزها إلى 215 ألف ريال، بتنظيم من نادي سباقات الخيل.
واستهل الجواد "العيوق"، المملوك لنزار أنور أبو الجدايل، الحفل السباقي باعتلاء قمة ترتيب الشوط الأول، الذي امتد لـ1200 متر، مع الخيال فواز وناس والمدرب حمود الشمري.
وفاز الجواد "عالي الذوق"، المملوك لماجد مهل وصل البقمي، بالشوط الثاني على المسافة نفسها، مع الخيال عادل الفريدي والمدرب غيث الغيث.
وأسفر الشوط الثالث، الذي امتد للمسافة نفسها، عن حلول الفرس "عيوفة الخالدية"، المملوكة لإسطبلات الخالدية، في المركز الأول، بقيادة من الخيال تركي العوفي، وإرشاد المدرب سعد مطلق.
وفازت الفرس "نفايل"، المملوكة لأبناء سلطان مسلط الأزمع، بالشوط الرابع على مسافة 1400 متر، مع الخيال وجبرتو راموس، والمدرب ناصر الأزمع.
وعلى المسافة نفسها قاد الخيال لويس موراليس الجواد "عزم بدوي"، المملوك أيضًا لماجد مهل وصل البقمي، إلى احتلال صدارة ترتيب الشوط الخامس.
ومثلما درب الجواد "عالي الذوق"، بطل الشوط الثاني، درب غيث الغيث كذلك بطل الشوط الخامس.
وامتد الشوط السادس لـ1600 متر، وحققت صدارته الفرس "صوفيا كات"، المملوكة لأبناء سالم علي آل علي، مع الخيال محمد الدهام، والمدرب ممدوح العلي.
وذهبت قمة ترتيب الشوط السابع، على المسافة نفسها، للجواد "شامخ جودة"، المملوك لسعود عبدالله فهد الدامر، الذي حقق انتصاره مع الخيال علي الميموني والمدرب عبدالله الرشيد.
وأسفر الشوط الثامن، على مسافة 2000 متر، عن فوز الجواد "ما يداري"، المملوك لعبدالرحمن سعد عبدالله النواش، بقيادة من الخيال ذرب التمياط، وتوجيه المدرب عبدالعزيز بن جلال.
وفي آخر الأشواط، الذي امتد لـ2000 متر أيضًا، انتصر الجواد "شكرا"، المملوك لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي يقوده الخيال كاميلو أوسبينا، ويدربه أحمد محمود.
ووصل مجموع جوائز الشوط التاسع إلى 36 ألف ريال، نصفها لصاحب المركز الأول؛ ما جعله أغلى أشواط الحفل.
وحل ثانيًا في الشوط نفسه الخيال الأيرلندي الشمالي باتريك كوسجراف على صهوة الجواد "متناذر"، المملوك للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.
وخاض كوسجراف سباقات موسم الطائف للمرة الأولى، وفي جعبته عدد من الانتصارات بسباقات الفئة الأولى، وست مشاركات على ميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية، وتُوج في إحداها بكأس البحر الأحمر هانديكاب على صهوة الجواد "جيفتس أوف جولد" مع المدرب سعيد بن سرور/ وفريق "قودولفين".