"المسحل" يلتقي رئيس اتحاد شرق آسيا ورئيسي الاتحادين الياباني والكوري الجنوبي

كما التقى المسحل مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السيد كوزو تاشيما، حيث تم بحث تطوير العلاقات بين الاتحادين السعودي والياباني، والاستفادة من البرامج التطويرية المشتركة وكذلك تبادل الزيارات للكفاءات الفنية والإدارية.