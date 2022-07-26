"المسحل" يلتقي رئيس اتحاد شرق آسيا ورئيسي الاتحادين الياباني والكوري الجنوبي

التقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم رئيس اتحاد شرق آسيا دو تشاو ساي، في العاصمة اليابانية طوكيو التي تشهد ختام بطولة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم.
وبحث المسحل مع دو تشاو ساو خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الكروي في الفترة المقبلة وخلق مساحات للاتفاقيات المشتركة، بما يخدم كرة القدم في المملكة والصين ويسهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.
كما التقى المسحل مع رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم السيد كوزو تاشيما، حيث تم بحث تطوير العلاقات بين الاتحادين السعودي والياباني، والاستفادة من البرامج التطويرية المشتركة وكذلك تبادل الزيارات للكفاءات الفنية والإدارية.
وفي ذات السياق، التقى رئيس الاتحاد السعودي نظيره الكوري الجنوبي الدكتور تشونغ مونغ جون؛ حيث بحثا سبل التعاون بين الاتحادين السعودي والكوري الجنوبي، وذلك ضمن خطط الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع الاتحادات الوطنية في آسيا.
يُذكر أن بطولة اتحاد شرق آسيا لكرة القدم تأتي إقامتها بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس اتحاد شرق آسيا.