بعثة النصر تصل البرتغال لإقامة معسكر إعدادي تأهباً للموسم الجديد

ووفقاً لتقارير إعلامية فإن بعثة فريق النصر ضمت 19 لاعباً هم: راغد النجار، وأمين بخاري، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، ومحمد آل فتيل، وعلي لاجامي، وماجد قشيش، وعبدالله الخيبري، وعلي الحسن، وعبدالمجيد الصليهم، وأيمن يحيى، وسامي النجعي، وعبد الرحمن غريب، وعبدالعزيز عليوة، وعبدالعزيز الفرج، ومشاري النمر، ومحمد مران، وعواد أمان. وينتظر أن يلتحق الثنائي نواف العقيدي، حارس الفريق، ومختار علي، بالمعسكر في الأيام المقبلة.