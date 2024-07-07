بعثة النصر تصل البرتغال لإقامة معسكر إعدادي تأهباً للموسم الجديد

وصلت بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، قبل قليل إلى البرتغال، تمهيداً لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2024/2025.
و نشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) صوراً لوصول بعثة الفريق إلى الأراضي البرتغالية وعلق عليها: "هُنا فـارو.. هُنا البرتغـال.. النصر في البرتغال".
ووفقاً لتقارير إعلامية فإن بعثة فريق النصر ضمت 19 لاعباً هم: راغد النجار، وأمين بخاري، وسلطان الغنام، وعبدالإله العمري، وعبدالله مادو، ومحمد آل فتيل، وعلي لاجامي، وماجد قشيش، وعبدالله الخيبري، وعلي الحسن، وعبدالمجيد الصليهم، وأيمن يحيى، وسامي النجعي، وعبد الرحمن غريب، وعبدالعزيز عليوة، وعبدالعزيز الفرج، ومشاري النمر، ومحمد مران، وعواد أمان. وينتظر أن يلتحق الثنائي نواف العقيدي، حارس الفريق، ومختار علي، بالمعسكر في الأيام المقبلة.
فيما استبعد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو الثلاثي نواف بوشل، وحمد آل منصور، ومنصور الشمري، عن القائمة المغادرة إلى البرتغال.
وسيقيم فريق النصر على مرحلتين الأولى في البرتغال، ثم يغادر إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية الأخيرة، قبل أن يعود إلى الرياض في الثامن من أغسطس المقبل.
ومن المتوقع أن يلتحق الثلاثي الأجنبي البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إيميريك لابورت بعد فراغهم من المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا، التي تجري منافساتها حالياً في ألمانيا.