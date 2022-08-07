المسحل يهنئ القيادة بفوز الأخضر الشاب بكأس العرب في أبها

كما وجّه المسحل الشكر لسمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز على ما قدمه من أجل إنجاح البطولة عبر تنظيم أشادت به المنتخبات المشاركة، مشيدًا بالجهود التي قدمها الاتحاد العربي لكرة القدم ومنسوبي الاتحاد السعودي من أجل إنجاح الاستضافة.