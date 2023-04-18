الشباب ينهي علاقته بـ "الدولي السابق" نواف العابد بالتراضي

أعلنت إدارة نادي الشباب، اليوم الثلاثاء، رسميًا إنهاء عقد لاعب المنتخب السعودي نواف العابد بالتراضي دون الكشف عن تفاصيل أكثر.
وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب اتفاقية إنهاء عقد بالتراضي مع اللاعب نواف العابد، مقدمة شكرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة".
يُشار إلى أن العابد أجرى عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح في شهر فبراير الماضي.
وكان الشباب قد أعلن في السادس من فبراير الماضي تعرض صانع ألعابه نواف العابد إلى تمزق كامل بالرباط الجانبي للركبة، فضلاً عن تمزق جزئي محتمل للرباط الصليبي للركبة.