الشباب ينهي علاقته بـ "الدولي السابق" نواف العابد بالتراضي

وقال النادي في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "وقعت إدارة نادي الشباب اتفاقية إنهاء عقد بالتراضي مع اللاعب نواف العابد، مقدمة شكرها على الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنين له التوفيق في مسيرته المقبلة".