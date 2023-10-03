في نسختها الرابعة وبمشاركة 17 فريقاً.. غداً تنطلق النسخة الرابعة من كأس الأبطال الدولية

تنطلق بطولة كأس الأبطال الدولية في نسختها الرابعة، غداً الأربعاء، وهي البطولة التي ينظمها برنامج صقور المستقبل السعودي للاعبين تحت 19 عاماً برعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتشهد بطولة كأس الأبطال الدولية مشاركة 17 فريقاً وهي: ريال مدريد ويوفنتوس ونادي روما وسبورتينغ لشبونة والميريا وفياريال وبنفيكا وموناكو وسلافيا براغ ونوتينغهام فورست وفنربخشة ودينامو زغرب وباناثينايكوس واوستريا فيينا وليفانيس وجيلييزنيتشار ساراييفو، إضافة إلى فريق من برنامج صقور المستقبل، حيث ستلعب البطولة بنظام المجموعات قبل المرور للأدوار النهائية.
ويهدف البرنامج من خلال هذه البطولة إلى رفع مستوى اللاعبين في الجوانب الفنية واللياقية والمهارية واللعب الجماعي، وذلك من خلال الاحتكاك بمنافسين من مختلف الدوريات الأوروبية.
من جهته قدم غسان بن حسين فلمبان مدير برنامج صقور المستقبل الشكر لرئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر بن حسن المسحل على توجيهاته الرشيدة بإقامة هذه البطولة التي تعرف مشاركة أكبر الأندية الأوروبية.
كما أكد فلمبان أن البرنامج يهدف من خلال هذه البطولة إلى "منح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أقوى الأندية الأوروبية من أجل تطوير اللاعبين من كافة النواحي الفنية، وهو ما سيساهم في خلق جيل قادر على خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة".