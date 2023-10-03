في نسختها الرابعة وبمشاركة 17 فريقاً.. غداً تنطلق النسخة الرابعة من كأس الأبطال الدولية

كما أكد فلمبان أن البرنامج يهدف من خلال هذه البطولة إلى "منح اللاعبين الشباب فرصة الاحتكاك والمنافسة مع أقوى الأندية الأوروبية من أجل تطوير اللاعبين من كافة النواحي الفنية، وهو ما سيساهم في خلق جيل قادر على خدمة المنتخبات السعودية في المحافل المقبلة".