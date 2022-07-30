السعودية والبحرين في صراع "البحث عن الذهب"

بدوره تصدر المنتخب البحريني، المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات، كانت على حساب منتخبات العراق ولبنان والأردن، مقابل خسارة واحدة جاءت أمام المنتخب الإماراتي، قبل أن يقصي المنتخب السوري في الدوري الربع نهائي، ويكرر انتصاره على المنتخب اللبناني في الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.