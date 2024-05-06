رئيس نادي القادسية "الرزيزاء": أهنئ أمير الشرقية ونائبه بمناسبة تأهلنا لدوري روشن

هنأ بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه، الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، بمناسبة تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.