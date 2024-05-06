رئيس نادي القادسية "الرزيزاء": أهنئ أمير الشرقية ونائبه بمناسبة تأهلنا لدوري روشن

هنأ بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائبه، الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، بمناسبة تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الرزيزاء عبر حسابه في منصة "x ":"أتقدم بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما الدائم لنادي القادسية، وحرصهما على عودته لمكانه الطبيعي بين الكبار".
وتابع الرزيزاء:" الرياضة السعودية تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله- جعلها في مصاف العالمية، وجعلها تشهد حراكًا كبيرًا على مستوى الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية".
وأضاف رئيس القادسية :"نشكر الشركة المالك أرامكو السعودية على ما تقدمه من دعم كبير، جعلنا نملك فريقًا قويًا قادرًا على المنافسة في السنوات المقبلة".
وأتم "الرزيزاء" : "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لجماهير نادي القادسية وأهالي الشرقية والخبر خاصة، بهذا الإنجاز المهم في مسيرة نادينا، وأشكرهم على وقفتهم الصادقة خلف فريقهم ودعم اللاعبين ومؤازرتهم خلال مسيرته في دوري يلو".