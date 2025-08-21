استعدادًا لنهائيات كأس العالم.. "الأخضر تحت 20" يواصل تدريباته في البرازيل

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تدريباته اليومية في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة التحضيرية من معسكره الإعدادي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.
وشهدت الفترة الصباحية تمارين لياقية داخل الملعب، فيما بدأت الحصة المسائية باجتماع فني عقده الجهاز الفني مع اللاعبين، أعقبه تدريب ميداني ركّز على الجوانب التكتيكية، تحت إشراف المدرب البرازيلي ماركوس سواريز، ضمن البرنامج المعد لرفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق البطولة.
ومن المقرر أن يخوض "الأخضر" مناورة تدريبية أمام فريق إيتوانو البرازيلي يوم السبت 30 أغسطس الجاري، على أن يلتقي منتخب تشيلي وديًا في 8 سبتمبر المقبل، ضمن برنامج التحضيرات المقام في البرازيل.
ويشارك "الأخضر" في نهائيات كأس العالم للشباب ضمن المجموعة السادسة، إلى جانب منتخبات كولومبيا، النرويج، ونيجيريا.