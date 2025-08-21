استعدادًا لنهائيات كأس العالم.. "الأخضر تحت 20" يواصل تدريباته في البرازيل

يواصل المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم تدريباته اليومية في مدينة ساو باولو البرازيلية، ضمن المرحلة التحضيرية من معسكره الإعدادي استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2025، المقرر إقامتها في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبل.