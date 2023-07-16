لجنة الحكام: حصر الاستعانة بمقيمي الحكام لمباريات دوري يلو ومادون

يأتي هذا القرار على غرار عدد من الدوريات المتقدمة بعد تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم، ووجود المركز الموحد للتقنية، إضافة إلى السعي للاستفادة من المقيمين في باقي المسابقات لتطوير ومتابعة الحكام المستجدين.