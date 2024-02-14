مدرب الهلال "خيسوس": نخوض غداً مباراة قوية أمام سباهان.. و"تمبكتي" يؤكد: سنلعب بكامل تركيزنا

قال "خيسوس" مدرب الهلال: نخوض غداً مباراة قوية بين فريقين على مستوى عالٍ، وأعرف طريقة لعب مدرب فريق سباهان وهو كذلك يعرف طريقتنا.
جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الهلال مع سباهان الإيراني يوم الخميس على ملعب نقشي جاهان في أصفهان، ضمن ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2023.
وأضاف: "نملك الثقة الكاملة باللاعبين الموجودين معنا سواء محليين أو أجانب، ولدينا القدرة على تجاوز لقاء الغد، حيث اعتاد الهلال اللعب بمثل هذه الأجواء الجماهيرية الكبيرة، ونحن نركز على أنفسنا فقط لتحقيق الفوز غداً".
وتابع: "ندرك أننا سنواجه فريقاً هجومياً يملك مدرباً استطاع إيجاد طريقة مناسبة ومنظمة، سنلعب يوم غد بطريقتنا المعتادة، وليس لدينا النية بتغيير خطتنا".
من جانبه، قال المدافع حسان تمبكتي: "استعددنا لمباراة الغد بشكل ممتاز جداً، وسنخوض المباراة بكامل تركيزنا لتحقيق الفوز، شاهدنا مباريات فريق سباهان وطريقة لعبهم، حيث يملك لاعبين على مستوى عالٍ، هدفنا في مباراة الغد تحقيق الانتصار والعودة للرياض بنتيجة إيجابية".