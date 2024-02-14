مدرب الهلال "خيسوس": نخوض غداً مباراة قوية أمام سباهان.. و"تمبكتي" يؤكد: سنلعب بكامل تركيزنا

من جانبه، قال المدافع حسان تمبكتي: "استعددنا لمباراة الغد بشكل ممتاز جداً، وسنخوض المباراة بكامل تركيزنا لتحقيق الفوز، شاهدنا مباريات فريق سباهان وطريقة لعبهم، حيث يملك لاعبين على مستوى عالٍ، هدفنا في مباراة الغد تحقيق الانتصار والعودة للرياض بنتيجة إيجابية".