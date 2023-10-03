رياضة
الشباب يجري مرانه الرئيس لمواجهة الرياض.. في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسة في ملعب النادي الرديف، وذلك تأهباً لمواجهة فريق الرياض ،الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري روشن السعودي للمحترفين.
انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون الجمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها بمناورة تكتيكية في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سينفذه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة العناصر الأساسية التي ستشارك في اللقاء.