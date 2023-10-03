الشباب يجري مرانه الرئيس لمواجهة الرياض.. في افتتاح الجولة التاسعة من دوري روشن

انطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة بإشراف مدرب اللياقة، عقب ذلك طبق اللاعبون الجمل الفنية التي اعتمدها المدرب للقاء، تلاها بمناورة تكتيكية في كامل الملعب ركز من خلالها على تطبيق النهج التكتيكي الذي سينفذه اللاعبون في المباراة، فضلاً عن اختياره قائمة العناصر الأساسية التي ستشارك في اللقاء.