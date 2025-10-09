تحضيراً لتصفيات كأس آسيا 2026 .. أخضر الصالات يدشّن معسكره التدريبي في الدمام

وأعلن مدرب المنتخب، الإسباني أندريو بلازا، قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، والبالغ عددهم 16 لاعبًا، وهم:

حمود الدهان، مهدي الحرقان، محمد عبدالمحسن، نواف عروان، عبدالاله العتيبي، صالح القرني، ناصر الحارثي، عبدالله العقيلي، معاذ العسيري، فرحان الأسمري، فهد الرديني، عبدالله المغربي، عبدالله الدوسري، إيهاب أحمد، محسن فقيهي، وفهد الجهني.