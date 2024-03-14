في الأحساء.. الأخضر تحت21 يستضيف منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا

واستدعى المدرب البرازيلي ماركوس سواريز (23) لاعباً للمشاركة في البطولة، أسماؤهم على النحو التالي: أسامة المرمش، أحمد أبو راسين، مهند اليحيى، أحمد الجليدان، عبدالعزيز الفرج، سويلم المنهالي، محمد برناوي، صالح برناوي، مبارك الراجح، سليمان هزازي، سالم النجدي، يونس الشنقيطي، فيصل الأسمري، عبدالله الزيد، عبدالكريم دارسي، عبدالله العنزي، مروان الصحفي، راكان الغامدي، صهيب الزيد، مصعب الجوير، يزيد جوشان، نواف السهلي، مشاري النمر.