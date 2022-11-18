"ميشيل ديلغادو" ضمن أبرز المهاجمين المتوقَّع ظهورهم في الدوري البرازيلي

وذكرت تقارير سابقة أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى غريميو إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنغو للتعاقد معه؛ إذ دفع 45 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال للموافقة على رحيله إلى النادي البرازيلي.