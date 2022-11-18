"ميشيل ديلغادو" ضمن أبرز المهاجمين المتوقَّع ظهورهم في الدوري البرازيلي

كشفت صحيفة "torcedores" البرازيلية عن وضع اسم البرازيلي ميشيل ديلغادو، لاعب الهلال، ضمن أبرز المهاجمين المتوقَّع ظهورهم في الدوري البرازيلي الموسم المقبل.
وقالت الصحيفة: "إن إدارتَي ناديَي غريميو وكورينثيانز البرازيليَّين مهتمان بلاعب الهلال؛ إذ بدأ كل منهما الاستعداد للموسم الجديد بوضع أسماء العديد من أفضل المهاجمين للتعاقد معهم".
وذكرت تقارير سابقة أن الهلال وافق على بيع لاعبه إلى غريميو إلا أنه طلب الحصول على ضعف ما دفعه إلى فلامنغو للتعاقد معه؛ إذ دفع 45 مليون ريال برازيلي، وهو ما يعني حصوله على 90 مليون ريال للموافقة على رحيله إلى النادي البرازيلي.
وأوضحت التقارير ذاتها أن مدرب غريميو يثق بإمكانيات ديلغادو؛ إذ قدَّم اللاعب أفضل مستوياته مع المدرب عندما كانا معًا في نادي فلامنغو البرازيلي.
وسبق أن أبدت العديد من الأندية اهتمامها بكسب خدمات لاعب الهلال، أبرزها ساو باولو وفلامنغو وكورينثيانز وبوتافوجو.