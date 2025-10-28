وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة التخصصات الصحية

وقّعت وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لتطوير منظومة الطب الرياضي في المملكة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للطب الرياضي، من خلال حوكمة اعتماد التراخيص المهنية، وتطوير البرامج التدريبية والبحثية، وتمكين الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
وجرت مراسم التوقيع ضمن فعاليات "ملتقى الصحة العالمي" في مدينة الرياض، بحضور مدير عام معهد إعداد القادة، الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي، والرئيس التنفيذي للتطوير والتميز المؤسسي في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور محمد بن يوسف الرسي.
وتركز المذكرة على تطوير حوكمة اعتماد تراخيص الممارسين المهنيين في الطب الرياضي، وذلك بالتعاون بين وزارة الرياضة، ممثلةً بمعهد إعداد القادة، والاتحاد السعودي للطب الرياضي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتأهيل الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الرياضي، وتبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية الرياضية.
كما تشمل مجالات التعاون بين الجانبين الطب الرياضي والتمارين، عبر إعداد وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتطوير الممارسات المهنية في هذا المجال، إضافةً إلى تبادل الخبرات وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، لضمان بيئة رياضية آمنة ومحترفة في مختلف المستويات.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الرياضة، ممثلةً بمعهد إعداد القادة، والاتحاد السعودي للطب الرياضي في بناء منظومة وطنية متكاملة لتأهيل الكفاءات المتخصصة في المجالات الداعمة للقطاع الرياضي، ومواءمة المعايير المهنية لتراخيص الطب الرياضي وبرامج التطوير المهني مع متطلبات الجهات التنظيمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية الرياضية؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج جودة الحياة ضمن رؤية السعودية 2030.