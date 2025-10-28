وزارة الرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة التخصصات الصحية

وتركز المذكرة على تطوير حوكمة اعتماد تراخيص الممارسين المهنيين في الطب الرياضي، وذلك بالتعاون بين وزارة الرياضة، ممثلةً بمعهد إعداد القادة، والاتحاد السعودي للطب الرياضي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لتأهيل الممارسين الصحيين العاملين في القطاع الرياضي، وتبادل الخبرات والمعارف مع الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية الرياضية.