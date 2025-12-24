"احرق عليهم" تكسر حاجز الـ100 مليون سعرة حرارية

أعلن (فريق السعودية)، العلامة التجارية للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن حرق أكثر من 100 مليون سعرة حرارية ضمن الحملة الوطنية لفريق السعودية «احرق عليهم»، التي انطلقت في الأول من سبتمبر الماضي وتستمر حتى نهاية العام الحالي، بمشاركة واسعة من أكثر من 140 مدينة ومحافظة ومركز من مختلف مناطق المملكة، وبمشاركة مختلف الفئات العمرية، حيث شكّلت نسبة الذكور 63% مقابل 37% للإناث، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة الممارسين والمهتمين بالرياضة في مناطق المملكة كافة.
وأشار (فريق السعودية)، في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن نجاح حملة «احرق عليهم» الرقمية بتجاوز الهدف المتمثل في حرق 100 مليون سعرة حرارية، عزّز من الدور المجتمعي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية في رفع مستوى ثقافة النشاط البدني بين أفراد المجتمع السعودي، وعدد الممارسين للرياضات بمختلف أنواعها، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وتجسيدًا لقدرة المبادرات الرياضية الرقمية على إحداث أثر ملموس.
يُذكر أن تطبيق (فريق السعودية) قد سجل منذ إطلاقه في سبتمبر 2024 وحتى اليوم أكثر من 169 ألف عملية تحميل، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المنصات الرقمية الرياضية، حيث يُعد التطبيق إحدى منصات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجزءًا من جهودها في التحول الرقمي وتطوير المنظومات الرياضية. كما يسهم في تعزيز تواصل فريق السعودية مع مختلف شرائح المجتمع من الرياضيين والجماهير ومحبي الرياضة، ويتيح لأفراد المجتمع تسجيل اهتماماتهم برياضاتهم المفضلة، ومتابعة آخر مستجداتها، وممارستها بالطرق الملائمة.