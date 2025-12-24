"احرق عليهم" تكسر حاجز الـ100 مليون سعرة حرارية

يُذكر أن تطبيق (فريق السعودية) قد سجل منذ إطلاقه في سبتمبر 2024 وحتى اليوم أكثر من 169 ألف عملية تحميل، في مؤشر يعكس الإقبال المتزايد على المنصات الرقمية الرياضية، حيث يُعد التطبيق إحدى منصات اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وجزءًا من جهودها في التحول الرقمي وتطوير المنظومات الرياضية. كما يسهم في تعزيز تواصل فريق السعودية مع مختلف شرائح المجتمع من الرياضيين والجماهير ومحبي الرياضة، ويتيح لأفراد المجتمع تسجيل اهتماماتهم برياضاتهم المفضلة، ومتابعة آخر مستجداتها، وممارستها بالطرق الملائمة.